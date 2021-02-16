شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الناصرية يتزين بالأحمر احتفالاً بدخول مسبار الأمل مدار المريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قام متحف الناصرية الحضاري، الليلة الماضية، بإضاءة بوابته الخارجية وتماثيل ملوكه باللون الأحمر هدية لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بمناسبة دخول مسبار الأمل حيز ومجال كوكب المريخ.

وقال مدير متحف الناصرية الحضاري عامر عبد الرزاق:«نتقدم بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما نقدم التهنئة إلى وطننا العربي بهذا الإنجاز العلمي الكبير الذي نفتخر به جميعاً».

وأضاف، أن «هذه هدية بسيطة من عندنا، وألف شكر للجهود الكبيرة التي بذلها المصور أسعد نيازي بتصويره ووضع الإضاءة الحمراء لواجهة المتحف».