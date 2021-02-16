شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تطعّم المعلمين ضد «كورونا» لإعادة فتح المدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانتياجو - أ ف ب

بدأت تشيلي حملة لتلقيح المعلّمين ضدّ كوفيد-19 استعداداً لإعادة فتح المدارس في الأول من آذار/مارس، وفق ما أعلنت وزارة الصحّة.

وقال وزير الصحة إنريكي باريس: «من خلال بدء هذه العملية، نريد أن نطمئن المعلّمين وأولياء الأمور وكذلك الأطفال بأنّ بمقدورهم العودة إلى الفصول في آذار/مارس على أساس طوعي وآمن».

وسيلقّح في الإجمال 513,621 معلماً وموظفاً في المدارس والحضانات.

وبقيت المدارس مغلقة في تشيلي خلال فترة طويلة من العام الدراسي الماضي بسبب تفشّي فيروس كورونا، وكانت تشيلي من بين أول دول أمريكا اللاتينية التي أطلقت حملات تلقيح واسعة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

ووفق أحدث المعطيات المنشورة يوم الاثنين، تلقّى أكثر من مليوني تشيلي جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاح في بلد يضم 19 مليون نسمة.

وجاء دور تلقيح المعلّمين بعد استكمال تطعيم المسنين فوق عمر الثمانين والعاملين في قطاعات عالية المخاطر مثل الصحّة والدفاع المدني والصيدليات.

وأبرمت سانتياجو اتفاقات لشراء نحو 36 مليون جرعة من لقاحات فايزر وسينوفاك وجونسون أند جونسون وأسترازينيكا.

وتأمل الحكومة في الانتهاء من تلقيح الفئات الأكثر ضعفاً (نحو خمسة ملايين) قبل 30 آذار/مارس، وتطعيم عشرة ملايين شخص قبل 30 حزيران/يونيو.