شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا «غاضبة» بسبب الهجوم الصاروخي على إقليم كردستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة «غاضبة» بسبب هجوم صاروخي وقع يوم الاثنين في إقليم كردستان شمالي العراق، وأسفر كما أفادت التقارير عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدد آخر بجروح بينهم جندي أمريكي، والعديد من المتعاقدين الأمريكيين.

وقال بلينكن في بيان: «تواصلت مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الواقعة، والتعهد بدعمنا لجميع الجهود المبذولة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها».

وكانت مصادر أمنية قد أفادت يوم الاثنين بإطلاق 8 صواريخ على قاعدة جوية في شمال إقليم كردستان، مشيرة إلى أن أحدها سقط في مجمّع عسكري تنتشر فيه قوات أجنبية تقودها الولايات المتحدة.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة مشتركة مع السلطات في إقليم كردستان للتحقيق في الحادث.

ودعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سكان الإقليم إلى الهدوء، موضحاً أنه تحدث مع الكاظمي وبحث معه كيفية التعاون بهذا الشأن.

ويشكّل إطلاق الصواريخ أول استهداف للجيش الأمريكي أو لمنشآت دبلوماسية أمريكية في المنطقة منذ نحو شهرين.