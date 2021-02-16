شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعترض مسيّرة استهدفت مطار أبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أفاد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مطار أبها.

وأوضح أن تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط مطار أبها ولا إصابات أو خسائر، مؤكداً أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء.