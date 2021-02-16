شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تمدد إغلاق بعض القطاعات خوفاً من "طفرات كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا / وام

قررت حكومة النمسا تمديد إغلاق قطاعات الفنادق والسياحة والمطاعم والمقاهي ومرافق الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية حتى حلول شهر إبريل.

وأرجع المستشار سباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا، سبب القرار إلى التخوف من انتشار طفرات فيروس كورونا القادمة من بريطانيا وجنوب إفريقيا، وتقلب حالات العدوى بشكل كبير لا يسمح بتخفيف إجراءات مكافحة واحتواء الوباء.

وأوضح أن الحكومة سوف تتشاور مجدداً مع الخبراء المعنيين وحكام الولايات التسع والأحزاب البرلمانية في مطلع مارس القادم، لمراجعة آخر مستجدات أعداد الإصابات والحالة الوبائية.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة النمسا أغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية مثل المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات منذ مطلع نوفمبر الماضي، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.