شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة المؤقتة للاتحاد العراقي تنهي عملها 30 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تلقت الإدارة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يعلنُ فيها دعمهُ الكامل للخطوات التي اتخذتها الهيئة التطبيعية في إكمال خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد لإدارة المرحلة المقبلة.

ورأى «فيفا» أن الهيئة التطبيعية أحرزت تقدماً كبيراً في إكمال النظام الأساسي للاتحاد العراقي، وسيكون جاهزاً وفق التوقيتات والمهام المحددة على إقامة الانتخابات في موعدٍ لا يتجاوز 30 من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وحدّدت رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيتات المطلوبة في إنجاز المهام الموكلة للهيئة التطبيعية، حيث يجب أن تتم الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم وقانون الانتخابات في موعد أقصاه الرابع من إبريل/ نيسان المقبل، فيما الموافقة والانتخابات بما يتعلق بالاتحادات الفرعية في تاريخ لا يتجاوز الـ31 من مايو/ أيار المقبل، وتنتهي مهمة التطبيعية في موعد أقصاه الـ30 من يونيو/ حزيران المقبل، بعد إجراء الانتخابات لأربع سنوات مقبلة.