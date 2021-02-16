شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان تستقبل «ديربي الغضب» بجدارية زلاتان ولوكاكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كيف تستعد مدينة ميلان لديربي الغضب بين قطبيها إنتر ميلان وأي سي ميلان الأحد المقبل؟ جدارية بريشة فنان مجهول خارج ملعب سان سيرو صبيحة الأحد للنجمين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الميلان وغريمه البلجيكي روملو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان متصدر الـ«سيري أي» حالياً وهما يتشاجران في الديربي بربع نهائي مسابقة كأس إيطاليا الشهر الماضي.

وكتب بجانب الرسم الرائع للنجمين:«وجهاً لوجه وقلباً لقلب»، وفاز الإنتر 2-1 في ديربي الكأس وسجل لوكاكو هدف الفوز في الوقت القاتل وطرد إبراهيموفيتش بعد حصول النجمين على بطاقتين صفراوين بعد شجارهما الشهير، واتهم لوكاكو خصمه زلاتان بالعنصرية فيما اتهمه الأخير بممارسة الشعوذة. ديربي الذهاب في الدوري انتهى بفوز الميلان 2-1 في شهر أكتوبر لكن الميلان خسر مباراته الأخيرة في الدوري بينما فاز الإنتر وتصدر بفارق نقطة عن جاره لذا سيرسم ديربي الأحد المقبل ملامح بطل الدوري.