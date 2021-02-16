شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل جوردان يتبرع بـ10 ملايين دولار لفتح عيادات صحية في ويلمنجتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرع أسطورة السلة الأمريكية مايكل جوردان بمبلغ 10 ملايين دولار من أجل فتح عيادات صحية في مسقط رأسه في ويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا في 2022.

وجاء تبرع جوردان بعد يوم من تدشين ملكيته لفريق ناسكار وتعاقده مع أول سائق أسود (بوبا والاس)، وحضر جوردان، أول مالك أسود لفريق ناسكار منذ 50 عاماً في تاريخ سباق السيارات الأمريكي، سباق دايتونا 500 والتقى لأول مرة، بسبب قيود كورونا، بسائقه والاس الذي قاد السيارة رقم 23 وأنهى السباق بالمركز الـ17، وفاز جوردان بـ6 ألقاب «NBA» مع بولز ويملك حالياً معظم أسهم نادي شارلوت هورنيتس وتقدر ثروته بـ1.6 مليار دولار.