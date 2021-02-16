شكرا لقرائتكم خبر عن موريسون يعترف بسرقة أحذية روني وفيرديناند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف رافل موريسون (28 عاماً) خريج أكاديمية مانشستر يونايتد ولاعبه السابق عن سبب سرقته أحذية زميليه واين روني وريو فيرديناند وقال في مقابلة مع فيرديناند على قناة «فايف يوتيوب» رداً على استفهام من فيرديناند إن كان يسرق أحذيته ليتباهى بها أمام أولاد الحي:«كنت أسرقها لأبيعها مقابل 500 استرليني وأشتري لعائلتي الطعام، أنتم كنتم تحصلون على20 أو 30 زوجاً من الأحذية وما كنتم لتبالون بسرقة زوجين وعندما عرفت أن سعر حذاء روني وحذاء فيرديناند مرغوب في السوق قلت لن يضيرهما إن سرقتهما وبعتهما لأجل وضع الطعام على المائدة».

ولم يلعب رافل سوى مباراتين مع الفريق الأول وبيع لويستهام بعد مخالفات تأديبية، وتحدث روني في نوفمبر عن الجامايكي الدولي موريسون وقال:«كان يمكن أن يصل للنجومية وأنا وجاري نيفيل حاولنا مساعدته في الملعب وخارجه، كان مميزاً في التمرينات ثم حدثت معه مشاكل عرقلت مسيرته».

موريسون الآن بلا نادٍ بعد تسريحه من أدو هاج الهولندي الشهر الماضي وقد لعب في 11 نادياً منذ ترك اليونايتد قبل 9 سنوات ووجد صعوبة في التأقلم كما لم يلعب في منتخب جامايكا سوى 5 مرات.