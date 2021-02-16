شكرا لقرائتكم خبر عن أوبميانج يخرق لوائح الحجر المنزلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يحقق نادي أرسنال حالياً مع نجمه الجابوني بيير ايمريك أوبميانج للشك في قيامه بخرق لوائح الحجر المنزلي عندما وضع وشماً جديداً على يده بعد نشره فيديو على «إنستجرام» مع صديقه الفنان الأسباني أليخاندرو نيكولاس بيرنال وكلاهما بدون كمامة، ووفق اللوائح في بريطانيا ممنوع فتح محلات الوشم والهواتف النقالة في عموم البلاد.

ونشر أليخاندرو الفيديو على حسابه مع أوبميانج الذي سجل أول هاتريك في شباك ليدز يونايتد بعد أيام من منح النادي إجازة لمهاجمه لزيارة والدته مارجريتا المريضة في فرنسا.

في المقابل، أشار تقرير إلى أن أليخاندرو واحد من الأشخاص الموجودين في فقاعة اللاعب الذي نشر فيديو وهو يرقص مع الكرة ويحتفل مع العائلة والأصدقاء بعيد الحب الأحد الماضي.