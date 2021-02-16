شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق الفن يودعون أسطورة «السالسا» جوني باتشيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانتو دومينجو - أ ف ب

توفي الموسيقي الشهير جوني باتشيكو المصنف كأحد عرابي موسيقى «السالسا» في نيويورك عن 85 عاماً، على ما أعلنت عائلته.

وأسس هذا الموسيقي والمؤلف والمنتج المولود في جمهورية الدومينيكان سنة 1935، شركة «فانيا ريكوردز» للإنتاج، ومجموعة «فانيا آل-ستارز» التاريخية اللتين تعاونتا مع كبار الأسماء في السالسا من أمثال سيليا كروز وهكتور لافوس وويلي كولون.

وقالت كوكي باتشيكو زوجة جوني باتشيكو في بيان نشرته العائلة على حسابه الرسمي على فيسبوك: «ببالغ الألم في النفس، وفراغ كبير في القلب، نعلن لكم أن المايسترو جوني باتشيكو توفي اليوم بسلام. ألف شكر لصلواتكم، وكل الحب الذي لطالما قدمتموه».

وكان الموسيقي الكبير قد أدخل إلى المستشفى بصورة طارئة قبل أيام بسبب التهاب رئوي.

ووصل باتشيكو المولود في 25 آذار/مارس 1935 في مدينة سانتياجو دي لوس كاباييروس في الدومينيكان، واسمه الحقيقي خوان أزارياس باتشيكو، إلى نيويورك مع عائلته عندما كان طفلاً.

وبعد دراسات موسيقية في مدرسة جوليارد سكول في نيويورك، بدأ مسيرته في خمسينات القرن العشرين قبل دخوله عالم الشهرة مع أوركسترا باتشيكو إي سو تشارانجا.

وأسس سنة 1964 شركة «فانيا ريكوردز» مع المحامي جيرالد «جيري» ماسوتشي، وكتب ويلي كولون عبر تويتر: «أرقد بسلام يا صديقي ومعلمي العزيز».