شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: ألزمنا المالية بصرف 500 مليون جنيه لمعلمى الصفين الثانى والثالث الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصياتها التى وردت فى تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، وذلك فى إطار سعى المجلس لممارسة دوره الرقابى على السلطة التنفيذية.

وأوضح عمر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ألزمت وزارة المالية بتنفيذ توصيتها الخاصة بدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم (الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 500 مليون جنيه كحوافز تُخصص لمعلمى وموجهى الصفين الثانى والثالث الابتدائى.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الموازنة تضمنت مبلغ مليار جنيه حوافز لمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصفن الأول الابتدائى، وأوصت اللجنة فى تقريرها العام بدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم (الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 500 مليون جنيه ليتم صرف الحافز لمعلمى وموجهى الصفين الثانى والثالث الابتدائى.

ولفت المهندس ياسر عمر إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلى وزارة المالية والوزارات المعنية التى أوصت اللجنة بدعم موازناتها لمتابعة مدى التزام المالية بتوصيات المجلس فى هذا الشأن.