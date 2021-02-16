رئيس وزراء العراق يوجه بتشكل لجنة تحقيق مشتركة بشأن "هجوم أربيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف المناطق المحيطة بمطار أربيل الدولي.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة بإقليم كردستان العراق، لتحديد الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومحيطه مساء الاثنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

وأدان الرئيس العراقي برهم صالح القصف الصاروخي، واعتبره يمثل "تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا إجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".

وقال صالح في تغريدة عبر تويتر: "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى ومعركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".

ووصف رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الهجوم في تغريدة بأنه "عمل إجرامي"، معتبرا أن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الآمنة يمثل تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن البلاد".

وأضاف الحلبوسي: "على الجميع التعاون من أجل حفظ استقرار العراق وسيادته، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتعدى على أمن الوطن والمواطن".

وكان متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش قال إن متعاقدا مدنيا لقي حتفه وأصيب خمسة متعاقدين مدنيين وجندي أمريكي أمس في هجوم على أربيل.