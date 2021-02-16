"صرف صحي الإسكندرية": لا تراكمات لمياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية، لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار بطريق الكورنيش والشوارع الرئيسية، لضمان استمرار حركة المرور.

وشملت الجولة عدة مناطق منها كباري "كليوباترا، سيدي جابر، سابا باشا، المندرة" و"شارع مصطفى كامل، ونفق محمد نجيب، وشارع الإقبال، ومنطقة المنشية".

وقال رئيس الشركة، إن كافة المناطق الساخنة لم تشهد تراكمات لمياه الأمطار حتى الآن، لافتًا إلى أن الأمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة.

وأضاف نافع، أنه جرى الدفع بـ 180 سيارة شفط، لكسح تراكمات مياه الأمطار بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.