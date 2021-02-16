العراق.. العثور على مركبة صواريخ هجوم أربيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان العراق، أنه تمكن من العثور على المركبة التي انطلقت منها الصواريخ على أربيل، في اعتداء توعدت واشنطن بمحاسبة المسؤولين عنه.

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، تعرضت العاصمة أربيل لهجوم صاروخي استهدف مواقع متفرقة بينها مطار أربيل حيث تتواجد قاعدة جوية تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأسفر الهجوم الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين، عن مقتل شخص وجرح ستة آخرين بينهم جندي أمريكي.

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية في كردستان العراق، عن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، عثور المؤسسات الأمنية على المركبة التي انطلقت منها الصواريخ على أربيل، دون أية تفاصيل أخرى.

وفي أول تعقيب أمريكي على الهجوم، دعا وزير الخارجية أنتوني بلينكين، إلى إجراء تحقيق في الأمر، متعهدا بـ”محاسبة المسؤولين عنه”.

وقال بلينكن في بيان صباح اليوم “نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي تعرض له إقليم كردستان العراق”.

وكانت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، برد مدمر في حال قُتل أي أمريكي في هجوم صاروخي على العراق.