بني ملال.. توقيف أستاذ يشتبه في تعريضه أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات للخطر

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت المصالح الأمنية شخصا يبلغ من العمر 51 سنة، يعمل أستاذا، يشتبه في إقدامه على تعريض أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات للخطر.

وحسب بلاغ لولاية امن بني ملال، فإن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن بني ملال، توصلت بإشعار حول قيام المعني بالأمر، “تبدوعليه علامات الخلل العقلي“، والذي كان في حالة هستيرية، برمي الأثاث وقنينة غاز من شرفة منزله الكائن بالطابق الرابع بشارع العيونببني ملال،

وتابع البلاغ، أن الحدث استدعى تدخل عناصر الشرطة لتوقيف المعني بالأمر، غير أنه واجهها بمقاومة عنيفة باستعمال أداة راضة وأصابضابط شرطة برضوض، وذلك قبل أن يتم تحييد الخطر الناجم عنه وتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل موظف الشرطة المصاب إلى المستشفى الجهوي بمدينة بني ملال لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إيداع المعني بالأمر بقسم الأمراض العقلية والنفسية بذات المركز الاستشفائي، من أجل إخضاعه للعلاجات النفسية الضرورية.