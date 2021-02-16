شكرا لقرائتكم خبر عن غضب أمريكي إثر هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في أربيل بالعراق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قتل شخص وسقط عدد من الجرحى من جراء هجمات صاروخية على مواقع في مدينة أربيل وضواحيها، من بينها قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وبحسب التحالف، فقد استهدفت ثمانية صواريخ قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق، وهو ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي، علاوة على إصابة أحد أفراد القوات الأمريكية وخمسة أشخاص آخرين، ولم تتضح بعد جنسية المتعاقد الأجنبي. وطالب أنطوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، بفتح تحقيق في الهجوم الصاروخي، متعهدا “بحساب المسؤولين” عنه. وأضاف: “أغضبنا كثيرا ذلك الهجوم الصاروخي في إقليم كردستان العراق”.

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