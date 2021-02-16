شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بقوة 6.2 درجة.. زلزال يضرب جزيرة فانواتو فى المحيط الهادئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، مضيفة أنه ليس من المتوقع حدوث أمواج مد في أعقاب الزلزال.

يأتي ذلك بعد أيام من زلزال قوي وقع قبالة ساحل شرق اليابان السبت الماضي، مما أدى لإصابة العشرات وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، لكن لم تقع أضرار جسيمة على ما يبدو ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية "تسونامي".