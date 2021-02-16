70 % من إصابات كورونا فى بلغاريا من السلالة البريطانية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن مركز الأمراض المعدية والطفيلية في بلغاريا اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على السلالة البريطانية المُتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 70% من العينات الإيجابية المُسجلة حديثا في البلاد.



وأفادت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية على موقعها الالكتروني) أن مختبرات مركز الأمراض المعدية قام مؤخرا بإجراء التحليلات الجينية للعديد من عينات مرضى الجائحة، وتبين ظهور السلالة البريطانية قبل حلول العام الجديد في مدينة "كيوستينديل"، وهي المنطقة التي يوجد بها حاليًا أعلى معدلات الإصابة بالأمراض في البلاد.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين حديثًا في بلغاريا يزداد بمقدار الخمس في الأسبوع في حساب يعتمد على المعدلات اليومية.لذلك، سجلت البلاد تقليديا في يوم أمس الاثنين مؤشرات منخفضة. فيما أكدت أن هناك إحصاءات رسمية بأن ما يزيد قليلاً عن 20 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد للجائحة في البلاد.

في الوقت نفسه، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، عاد أكثر من 42 ألف طالب في المرحلة الإعدادية إلى فصولهم الدراسية بعد أن خففت السلطات الصحية القيود المفروضة على المدارس التي بها عدد أقل من الأطفال.