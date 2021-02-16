شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الإمارات يهنئون رئيس صربيا باليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى الرئيس أليكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أليكسندر فوتشيتش.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا.