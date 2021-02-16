فيصل بن فرحان يسلّم شخبوط آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سلّم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، سفير الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة العربية السعودية، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.



ويأتي ذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نظير ما قام به معاليه من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل لمعاليه في ديوان الوزارة بالرياض، حيث عبّر الوزير عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمعاليه في مهامه الجديدة وزيراً للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ودوّن الشيخ شخبوط بن نهيان عبر «تويتر»: «تكريم وتشريف عظيم أن أتوشح بتقدير خادم الحرمين الشريفين ستبقى ذكرى خدمتي على أرض المملكة المباركة عظيمة واستثنائية في مسيرة عملي الدبلوماسي».

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.