الإمارات.. 31604 جرعات لقاح فيروس كورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 31604 جرعات من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,086,835 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 51.43 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

إلى ذلك أعلنت الوزارة عن إجراء 162,774 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات.

‎ وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص بالدولة في الكشف عن 3,123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 351,895 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 13 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,027 حالة. ‎‎ كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4,892 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 336,731 حالة.