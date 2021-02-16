شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أغذية» يناقش الاستحواذ على «أوريونجرين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يناقش مجلس إدارة مجموعة «أغذية» خلال اجتماعه يوم الخميس الموافق 18 فبراير/ شباط الجاري الاستحواذ على شركة «أوريونجرين ليمتد».

وأوضحت المجموعة في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مجلس إدارتها سينظر في الأمور المتعلقة بالاستحواذ بما في ذلك رأي القيمة العادلة للمقيم ودعوة الجمعية العمومية للشركة، بالإضافة لمناقشة القرارات الأخرى ذات علاقة.

وأضافت المجموعة أن المجلس سيناقش خلال اجتماعه أعمالا مرتبطة بشؤون الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

يذكر أن مجلس إدارة مجموعة «أغذية»، أوصى في شهر يناير الماضي الاستحواذ على نسبة 60% في شركة «أوريونجرين ليمتد»، مقابل إصدار الشركة لسندات إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم لصالح شركة «نيوتريفيشن هولدينج ليمتد»- المملوكة بالكامل من قبل «أبوظبي القابضة»- بسعر مقترح يبلغ 5.5 درهم لكل سهم عادي جديد.

كما أوصى على الاستحواذ على 20% إضافية في شركة «أوريونجرين» من «إيديال هولدينج ليمتد» بمقابل نقدي مشروط بإتمام الصفقة.