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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: وام 

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جيتاناس ناوسيدا.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ساوليوس سكفيرنيليس رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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