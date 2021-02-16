نقابة الممرضين وتقنيي الصحة تستغرب موقف السلطات تجاه ملفها القانوني

جدة - عبدالحي حسين - ندد المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، بتأخر السلطات في منح وصل الإيداع النهائي للنقابة، رغم استيفاءه جميع الشروط القانونية ومرور أكثر من 84 يوما على وضع الملف القانوني، بحسب المكتب النقابي المذكور.

وقرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، مراسلة وزير الداخلية بوصفه المسؤول الأول عن مصالح وزارة الداخلية، من أجل حثه على تفعيل القانون.

وأعلن المكتب الوطني لعموم الشغيلة التمريضية، أنه سيدافع بكل السبل القانونية المتاحة عن حق الآلاف من المؤمنين بالنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، في التمثيل النقابي.