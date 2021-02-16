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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدّات فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109.07 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509498.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 485698 27713084
الهند 155732 10916589
البرازيل 239245 9834513
روسيا 185947 4086090
المملكة المتحدة 117396 4047843
فرنسا 82226 3469539
إسبانيا 65449 3086286
إيطاليا 93835 2729223
تركيا 27562 2594128
ألمانيا 65246 2340760.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28- العراق 13185 646650
34- المغرب 8477 478474
39 - السعودية 6438 373046
40 - الإمارات 1027 351895
41- الأردن 4473 349562
42 - لبنان 4037 340868