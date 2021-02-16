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تعرف على آخر مستجدّات فيروس كورونا في العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109.07 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509498​.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                                  إجمالي الوفيات                            عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                      485698                                           27713084

 

الهند                                                        155732                                         10916589

 

البرازيل                                               239245                                             9834513

 

روسيا                                                   185947                                          4086090

 

المملكة المتحدة                                 117396                                              4047843

 

فرنسا                                              82226                                                3469539

 

إسبانيا                                            65449                                               3086286

 

إيطاليا                                          93835                                                  2729223

 

تركيا                                             27562                                               2594128

 

ألمانيا                                           65246                                                  2340760.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                               عدد الوفيات                               عدد الإصابات

 

28- العراق                                    13185                                          646650

 

  34- المغرب                               8477                                            478474

 

39 -                            6438                                              373046

 

40 - الإمارات                            1027                                             351895

 

41- الأردن                               4473                                            349562

 

42 - لبنان                              4037                                            340868

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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