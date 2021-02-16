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أنيس كانتر يستعرض جرائم النظام التركي في البرلمان الأوروبي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

يستعرض الناشط في مجال حقوق الإنسان ونجم السلة التركي أنيس كانتر، قريبا جرائم النظام التركي في البرلمان الأوروبي.

 

وسيكون أنيس كانتر من بين المتحدثين المدعوين للمشاركة في ندوة يعقدها رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي وعضو البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب التركي.

 

وكتب كانتر المحترف ضمن فريق بوسطن سيلتك على حسابه على تويتر مشيدا بالدعوة قائلا:" يا له من شرف عظيم.. سيشارك لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين في حوار مع رئيس البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية “.

 

وكان كانتر قد وصف أردوغان بـ”الديكتاتور بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو يقمع الإعلام ويدمر المعارضة ويشيطن منتقديه”

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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