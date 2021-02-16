أكرم إمام أوغلو يشن هجوماً حاداً على حزب أردوغان

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إن بلدية حزب العدالة والتنمية الحاكم السابق في إسطنبول أسست نظامًا للتبذير، بدلًا من حل المشكلات الحيوية في المدينة الضخمة.



ولجأ حزب العدالة والتنمية، الذي حكم المدينة مع سلفه الإسلامي لأكثر من 25 عامًا، إلى "مشاريع مجنونة" مستوحاة من القرن الثامن عشر، بدلًا من "التركيز على المشكلات الحقيقية للمدينة"، حسبما نقل موقع جريتشيك جوندم الإخباري عن إمام أوغلو قوله في اجتماع لنظام السكك الحديدية في المدينة.

وقال رئيس بلدية إسطنبول، نقلًا عن مسح أجرته البلدية قبل انتشار جائحة كوفيد -19، الذي بدأ في مارس 2020، إن أهم القضايا التي تواجه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة هي النقل والمرور.

تولى إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول السابق، منصبه في يونيو 2019، بعد عودة مثيرة للجدل في المركز المالي لتركيا ومنصة انطلاق الحياة السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعهد إمام أوغلو بإنهاء ما أسماه نظام الإسراف في اسطنبول تحت حكم حزب العدالة والتنمية. "المدن ذات الحجم المماثل في جميع أنحاء العالم شيدت 25-30 كيلومترًا من أنظمة السكك الحديدية كل عام، بينما في السنوات الـ 25 التي سبقتنا، فشل متوسط بناء المترو السنوي في الوصول إلى خمسة كيلومترات،" حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي (CHP) قال رئيس البلدية.

وأعلن إمام أوغلو أن ما مجموعه 10 مشاريع للسكك الحديدية، تم إطلاقها بعد توليه منصبه، سيتم الانتهاء منها وفتحها للخدمة بين عامي 2021 و2024، مع تسليط الضوء على عدد كبير من المشاريع التي تُركت غير مكتملة تحت حكم حزب العدالة والتنمية