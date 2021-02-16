محافظ كربلاء يعلن اغلاق مداخل المحافظة أمام الوافدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مداخل المحافظة أمام الوافدين اعتباراً من بعد غد الخميس.

مكتب الخطابي ذكر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "خلية الازمة عقدت اجتماعا أكدت خلاله على تطبيق جميع قرارات الهيئة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ القرارات".

وأوضح البيان، انه "تم اصدار قرار بأن يتم فرض الحظر الكلي للسيطرات الخارجية وحسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يوم الخميس وسيتم تطبيقه بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً بدل الساعة الثامنة مساء.