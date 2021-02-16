واشنطن بشأن استهداف أربيل: غاضبون بسبب الهجوم الصاروخي



بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة غاضبة بسبب الهجوم الصاروخي الذي وقع مساء أمس الاثنين في محيط مطار أربيل.

وذكر بلينكن في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "تواصلت مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني لمناقشة الواقعة، والتعهد بدعمنا لجميع الجهود المبذولة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها".

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، العقيد واين ماروتو، أمس الاثنين، عن مقتل مقاول أجنبي مدني وإصابة 5 مدنيين وجندي أميركي في الهجوم الصاروخي على أربيل.