صالح: استهداف أربيل تصعيد خطير وعمل ارهابي

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس الجمهورية برهمم صالح، الثلاثاء، استهداف مطار أربيل تصعيداً خطيراً وعملاً ارهابياً.

وقال صالح في بيان، إن "استهداف اربيل الذي اوقع ضحايا يمثل تصعديا خطيرا وعملا ارهابيا اجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين".

وأضاف "لا خيار لنا الا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الارهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى"، معتبراً أنها "معركة الدولة والسيادة ضد الارهاب والخارجين عن القانون".

وشهد مطار اربيل يوم امس الاثنين، سقطوم قذائف هاون اوقعت قتلى وجرحى.