مقتل شخص وإصابة 6 بينهم جندي أمريكي في هجوم أربيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل متعاقد مدني أجنبي وأصيب 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، وفق ما أعلنه التحالف الدولي.



من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن استهداف أربيل يُمثل تصعيدًا خطيرًا وعملاً إرهابيًا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين العراقيين.

وأطلقت 3 صواريخ على الأقل على أربيل عاصمة كردستان العراق، أصاب أحدها مجمّعاً عسكرياً في مطار المدينة تتمركز فيه قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأكّد المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو لوكالة فرانس برس، أنّ المتعاقد الذي قتل ليس عراقياً، لكنّه لم يعط تفاصيل حول جنسيته.

وأصدر مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مساء الإثنين، توجيهات لفتح تحقيق في الهجوم الإرهابي بمدنية أربيل.

وأشارت وسائل إعلام محلية، أن برزاني كلف الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق كامل لملاحقة المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

واستهدفت 5 صواريخ، مساء الإثنين، مطار أربيل الدولي، الواقع قرب القنصلية الأمريكية بإقليم كردستان العراق.

وأدان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الهجوم، ووجه بتشكيل لجنة للتحقيق في استهداف مطار أربيل الدولي.