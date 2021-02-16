شكرا لقرائتكم خبر عن 3.16 مليار درهم أرباح بنك دبي الإسلامي.. وتوزيع 20 فلساً للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت مجموعة بنك دبي الإسلامي صافي أرباح خلال العام 2020 بنحو 3.16 مليار درهم، بتراجع 38%، مقارنة بـ 5.1 مليار درهم في 2019، مدفوعا في المقام الأول بنهج مدروس وحكيم للمخصصات لضمان حماية البنك ضد أي أحداث غير متوقعة وأن يكون مهيأ لتحقيق انتعاش قوي في المستقبل القريب.

وأقترح مجلس الإدارة توزيع 20 فلساً على المساهمين للعام 2020.

وبلغ إجمالي الدخل 13.14 مليار درهم، مقابل 13.68 مليار درهم في عام 2019، بانخفاض طفيف فقط على الرغم من التراجع الضعيف والملحوظ للنشاط الاقتصادي، ما يبرز بوضوح عمق وتنوع أعمال البنك وقوة علاقاته مع قاعدة متعامليه.

و ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 9.47 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2%، مما يدل على قوة امتيازالبنك المستمر في النمو على الرغم من مشهد الاقتصاد الكلي الذي يشير إلى إمكانية تحقيق ربحية أعلى عند تحسن الأوضاع.

وسجّل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 5.7%، في حين أنه يتماشى مع السوق نظرًا للظروف الراهنة، فهو ينخفض إلى 4.3% عند استثناء المحفظة الائتمانية المنخفضة القيمة والمستحوذ عليها من نور بنك فضلاً عن الانكشاف على شركة مستقلة لمرة واحدة.