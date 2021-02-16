كورونا في 24 ساعة| 613 إصابة وتفاصيل الموجة الثالثة في مصر.. وصدمة جديدة للصحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 389 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 135349 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

56 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

كسر إجراءات كورونا.. أمن المنيا يتحفظ على رحالة الصعيد وحماره

فاروق الباز: لم أحصل على لقاح كورونا حتى الآن

الصحة العالمية: ظهور طفرات كورونا في شرق المتوسط يبرز أهمية التعجيل بالتطعيم

الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

كورونا اليوم: إجراء وقائي يمكن تخطيه بعد التطعيم.. و3 اختبارات مهمة للكمامة

تل أبيب تغري السكان بالطعام المجاني لتشجيعهم على تلقي لقاح كورونا

فيروس كورونا: إذا لم تجتز كمامتك هذه الاختبارات الثلاثة فاعلم أنها غير فعالة

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تجاهل الدوخة وتجنب التدخين خلال مرضك

فيروس كورونا: ما مدى حمايتك بعد تلقي اللقاح؟

لمواجهة كورونا.. "صيادلة الإسكندرية" تتبرع بـ900 حقيبة طبية – صور

الصحة العالمية: البلدان التي حصلت على لقاح كورونا انخفضت فيها العدوى

بعد توقعات وزيرة الصحة.. خبير يكشف تفاصيل احتمالية موجة ثالثة لكورونا

مدير الصحة العالمية عن أزمة كورونا: لا يزال الوضع حرجًا

مدير الصحة العالمية: توزيع لقاحات كورونا غير عادل

وفاة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

الصحة العالمية في صدمة جديدة: تحورات كورونا تؤثر على فعالية اللقاح

"الصحة العالمية": قلقون من تحولات كورونا.. وبعضها سريع الانتشار

السودان: ١١٩ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و9 حالات وفاة في 5 أيام

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة فيروس كورونا المتحور البريطاني

مسؤول بالصحة العالمية: طفرات كورونا تمثل "توجسا" لنا

إنجلترا: فرض حجر فندقي على الوافدين من دول تتفشى فيها نسخ متحوّرة من كورونا

المطارات التركية تطلب مساعدة حكومية لمواجهة تداعيات كورونا

العراق يفرض إغلاقًا جزئيًا بعد اكتشاف سلالة كورونا البريطانية

بوريس جونسون: التهديد القادم من فيروس كورونا لا يزال واقعياً للغاية

العراق يعلق الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

بريطانيا: قدمنا أول جرعة لقاح كورونا للفئات الأكثر ضعفًا

المملكة المتحدة تسجل أقل من 10 آلاف إصابة بـكورونا لأول مرة منذ أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يسعى لتجنّب فوضى حدودية جراء تدابير احتواء كورونا

الصحة الفلسطينية: إسرائيل تمنع إدخال لقاحات كورونا إلى غزة