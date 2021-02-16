8 شروط.. "القومي للترجمة" يفتح باب التقدم لجائزة رفاعة الطهطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، فتح باب التقدم للدورة الثانية عشرة من جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة، جائزة الشباب للترجمة في دورتها التاسعة وجائزة الترجمة العلمية في دورتها السادسة.

وتقبل الأعمال المقدمة من الأفراد والهيئات العلمية والثقافية والمترجمين والناشرين "علمًا بأن قيمة الجائزة تمنح كاملة للمترجم".

ونصت شروط التقدم للجوائز على الآتي:

1- أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية.

‎2- يكون العمل المترجم حاصلاً على حقوق الملكية الفكرية وأن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية.

‎3- يشترط أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

‎4- يجب أن يختار المتقدم جائزة واحدة من الجوائز الثلاث لكي يتقدم لها وبعمل واحد.

‎5- لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في نفس الوقت.

‎6- لا يجوز لمن فازوا بالجائزة من قبل؛ التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات.

‎7- لا يجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة فيما يخص جائزة رفاعة الطهطاوي.

‎8- ألا يزيد عمر المتقدم لنيل جائزة الشباب وقت التقدم عن 40 عامًا.

الأوراق المطلوبة:

- نموذج المشاركة في الجائزة.

‎- تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.

‎- سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لجائزة الشباب.

‎- صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

- 3 نسخ مصورة من العمل الأجنبي، وخمسة أصول من العمل المترجم.

وتستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز بإدارة التدريب والجوائز يوميًا اعتبارًا من 1 مارس وحتى 15 أبريل يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً كل يوم عدا الجمعة والسبت.

جدير بالذكر أن الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة يحصل على مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير، بينما يحصل الفائز بحائزة الشباب للترجمة على مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير، أما الفائز بجائزة الثقافة العلمية فيحصل على مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير.

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