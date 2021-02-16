فيما تركيا تقيم السجون والمعتقلات... الشباب والعلماء يغادرون البلاد

انتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي سليمان بلبل، إنفاق الحكومة التركية على بناء المزيد من السجون، على حساب النفقات الاجتماعية الضرورية.

ونقل موقع "تركيا الآن"، قال بلبل للحكومة التركية "و استخدمتم 4.5 مليارات ليرة لفتح سجون أكثر بدلاً من افتتاح مصانع جديدة".

وأكد أن الاستمرار في تشييد السجون وتوسيع دوائر الاعتقال في تركيا أدى إلى هجرة العلماء والمفكرين إلى بلدان أخرى هربا من الاستبداد.

وأوضح أن "47.3 % من المؤيدين لحزب العدالة والتنمية أكدوا أن الشباب يفضل مغادرة تركيا على البقاء فيها"، وقال لأردوغان: "كنت في السلطة 19 عاماً، هل فكرت يوماً في سبب ذلك؟ لا عمل ولا أمن ولا حرية، أنتم تعتبرون الشباب إرهابيين".

وكشف بلبل أن "الحكومة التركية أنفقت 12 مليار ليرة على السجون خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وتقول لا يوجد أموال، لكنها تخطط لبناء سجون جديدة في العامين المقبلين، وخصصت 4.5 مليارات ليرة لهذا الغرض"