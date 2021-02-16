بيلوسي تعلن إجراء تحقيق "مستقل" في أحداث الكابيتول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إجراء تحقيق "مستقل" في اقتحام مبنى الكابيتول بواشنطن الذي وقع في يناير الماضي.

وأودت أعمال الشغب في الكابيتول بحياة 5 أشخاص، وأصبحت محور تحقيق لمساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأطلق المشرعون الأمريكيون إجراءات لمساءلة ترامب في مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ لم يدنه بالتحريض على التمرد.

وقالت بيلوسي: "يتعين علينا الوصول إلى الحقيقة بشأن كيفية حدوث هذا"، وأضافت: "لحماية أمننا، ستكون خطوتنا التالية هي تشكيل لجنة خارجية ومستقلة على غرار لجنة 11 سبتمبر".

وتضمنت إجراءات مساءلة ترامب لقطات فيديو مثيرة تظهر مدى قرب بعض المشرعين من التعرض لهجمات جسدية من قبل مثيري الشغب.

وبرأ مجلس الشيوخ ترامب، مساء السبت الماضي، من تهمة "الحض على التمرد" إثر أعمال العنف التي شهدها مقر الكابيتول، إذ أيد 57 عضوا في المجلس إدانة ترامب مقابل رفض 43 عضوا، ما يعني عدم توافر غالبية الثلثين المطلوبة والبالغة أكثر من 67 صوتا، لإدانة الرئيس السابق.

ولا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حاجة ماسة لفريقه القانوني رغم إفلاته خلال محاكمة بالكونجرس.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ترامب يواجه تهديدات قانونية جديدة بعد تجنبه الإدانة في محاكمة العزل التي قادها الديمقراطيون دون تمكنهم من حشد الأصوات اللازمة لإدانته.