شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل اللجنة العامة لـ"الشيوخ"..الأحزاب تمثل بالحاصل على 3 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، الفصول المنظمة لرئيس المجلس، ومكتب المجلس واللجنة العامة والواردة بالباب الثانى ( الأجهزة البرلمانية للمجلس)

وتضمنت مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تفاصيل تشكيل اللجنة للمجلس والتى تشكل فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، وبالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها، دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها للجنة العامة، ولها أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.

وتتكون اللجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.