تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (د ب أ):

تمت تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة منطقة مدريد الإسبانية، كريستينا سيفوينتيس ، من التورط في تزوير درجة الماجستير الخاصة بها لعدم كفاية الأدلة.

وكان الادعاء قد طالب بتوقيع عقوبة الحبس ثلاث سنوات وثلاثة أشهر بحق سيفوينتيس، بحسب صحيفة "إل باييس".

واستقالت سيفوينتس، المنتمية إلى حزب الشعب المحافظ، من منصبها في 2018 بسبب المحاكمة، واعتزلت السياسة.

وحكم القضاة على موظف حكومي إقليمي سابق بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى مدرس في جامعة ري خوان كارلوس الحكومية آنذاك بالسجن لمدة عام ونصف

واعترفا بالتورط في عمليات تزوير تتعلق بدرجة الماجستير الخاصة بسيفوينتيس. كما يُزعم أن سياسيين آخرين تلقوا درجات علمية مزورة من أستاذ توفي منذ ذلك الحين.