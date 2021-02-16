تشاد تدعم جهود "الساحل الأفريقي" في محاربة الإرهاب بـ1200 جندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر الرئيس التشادي إدريس ديبي، بإرسال 1200 جندي لدعم جهود دول الساحل الأفريقي في محاربة الإرهاب.

ومن المقرر أن تتمركز هذه القوات في "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو لمكافحة الإرهابيين في هذه المنطقة، بحسب ما أعلنت الرئاسة التشادية مساء الإثنين على هامش قمة لمجموعة دول الساحل الخمس استضافتها نجامينا.

وقال التلفزيون الرسمي التشادي إنّ وزراء الدفاع في دول المجموعة الخمس: تشاد والنيجر وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو، توجّهوا الإثنين إلى مدينة نغويغمي النيجرية الواقعة على مقربة من الحدود مع تشاد، والتي يتمركز فيها حالياً هؤلاء الجنود الـ1200 الذين سينتشرون لاحقاً في منطقة "المثلث الحدودي".

وقالت الرئاسة التشادية في تغريدة على تويتر، إنّ قرار إرسال هذه الكتيبة أصدره الرئيس إدريس ديبي إتنو لمكافحة الإرهابيين في هذه المنطقة.