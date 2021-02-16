شكرا لقرائتكم خبر عن باحث متخصص فى شئون الإرهاب: أيمن نور ممثل رسمى لتحركات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، حصول أيمن نور ، رئيس قناة الشرق الإخوانية على تمويلات ضخمة من قطر وإيران ، مقابل تأسيس قنوات لتشويه مجموعة من الدول العربية على رأسهم مصر والسعودية والإمارات.

وقال "فاروق" في تصريحات لـ"الخليج 365" أن قيادات الإخوان تجهز قائمة جديدة من عناصر الجماعة لتجنيسهم تهربا من الملاحقات والضغوط التي يمارسها الإنتربول الدولي تجاه العناصر المتورطة في أعمال عنف داخل مصر ، موضحا أن القائمة الجديدة تشمل عدد كبير من العناصر الإخوانية، لاسيما التي لديها مشاكل واضحة في تجديد جوازات السفر المصرية، فضلا عن المشاكل العائلية الناتجة عن الزواج والإنجاب، وعدم تسجيل هذه الخطوات في سجلات رسمية مصرية، وتطبيق الوضع العرفي فيها.

وأشار فاروق، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم حاليا بدعم وثيقة أيمن نور التي أطلق عليها "اتحاد القوى الوطنية المصرية" وتشكيل ما يعرف بـ"لجنة الحكماء"، بهدف تقنين تحركات عناصر الجماعة من خلال كيانات سياسية بعيدا عن المكون التنظيمي الإخوان، لاسيما عقب اتصالهم بشكل مباشر بالجانب الأمريكي خلال المرحلة الماضية وطالبهم بعقد اجتماع تشاوري مع ممثلين للرئاسة الأمريكية عبر وسطاء أوباما داخل البيت الأبيض.

وأوضح فاروق، أن أيمن نور فتح اتصالات مباشرة مع الجانب الإيراني عبر وسطاء بهدف دعم تمويل الجبهة المعادية لمصر، التي من شأنها مهاجمة النظام المصري في الخارج، وزيادة الضغط عليه من قبل المؤسسات الدولية في أوروبا.

وأكد فاروق، أن أيمن نور وعناصر إخوانية التقوا فعليا ممثليين للجانب الإيراني وعناصر من حزب الله، داخل تركيا بهدف تمرير الاتفاق على أجندة عمل حول خريطة التحركات التي سيتم تنفذها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد أن أعلن ايمن نور نقل نشاط حزب غد الثورة من مصر إلى الخارج، ما يعني أن الحزب سيكون بمثابة مظلة لتنفيذ أجندة داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف فاروق، أن أيمن نور أصبح حاليا الممثل الرسمي والشرعي لتحركات الإخوان بهدف إيجاد صياغة قانونية للتعامل مع الجانب الأمريكي والأوروبي، بعد تلقهم وعدا بترتيب لقاء في نهاية مارس المقبل، يتم فيها تقديم ملفاتهم ضد الدولة المصرية للكونجرس الأمريكي، عبر كيان سياسي شامل يضم مختلف المعارضيين للنظام السياسي المصري.

وأوضح فاروق، أن أيمن نور قام بتأسيس شركة إعلامية جديدة في لندن، تحت اسم "الشرق للخدمات الإعلامية" بميزانية جديدة وتمويل من حزب الله، وكلف "نهاية الطوبجي" ( أنجليزية من أصولة فلسطينية) والمقربة من حزب الله اللبناني بتأسيس وإدارة الشركة في لندن والمعنية بتوفير التمويلات اللازمة، والتي ستصبح بديل عن شركة "انسان ميديا " تابعة لقناة "الشرق" التي تبث من تركيا ، والحاصلة على الترخيص من جمهورية سيشل الإفريقية.

وأوضح فاروق، أن أيمن نور وجماعة الإخوان لديهم تكليفات مباشرة من قبل حزب الله اللبناني بتكثيف الهجوم على المملكة السعودية، ونظامها السياسي الحالي تحديدا، بجانب مصر والإمارات ، من خلال المنصات التي سيتم أطلقها في المرحلة المقبلة والتابعة للشركة الجديدة.

وأكد فاروق، أن أيمن نور تلقى تمويلات لقناة "الشرق" بعد تعثرها ماديا، مقابل تنفيذ توجيهات مباشرة من قبل "حزب الله" بشن حملة إعلامية ممنهجه ضد المملكة السعودية وأوضاعها الداخلية في الفترة الحالية .