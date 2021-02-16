حبيركو تشتكي من برنامج “لالة لعروسة”

جدة - عبدالحي حسين - اشتكت الممثلة، صفاء حبيركو، من معاملة برنامج “لالة لعروسة” لها، في الفترة، التي كانت منشطته الرئيسية، قبل انسحابها منه.

وأكدت حبيركو في آخر تصريحاتها الإعلامية، وجود خلاف بينها، والشركة المنتجة للبرنامج، وهو السبب الرئيسي وراء مغادرته سفينة قبل انتهاء نسخة السنة الماضية.

وأوضحت حبيركو، خلال لقاء مع الإعلامية، سلمى العماري، بعنوان” أنا غير إنسان”، أنها كانت تختلف مع القائمين على البرنامج في أمور وصفتها ب”التافهة”، من قبيل الأزياء ومساحيق التجميل، مشيرة إلى أنها كانت تتكلف بهذه الأمور بنفسها، على الرغم من أنها من واجبات الطرف الآخر.

وكانت حبيركو قد انسحبت من تقديم “لالة لعروسة” قبل انقضاء الموسم الماضي، مبررة السبب، آنذاك، بحملها، وتخوفها من انتشار فيروس كورونا.

واختار برنامج” لالة لعروسة”، في موسمه الحالي، الممثلة هدى الريحاني، من أجل تنشيط فقراته الأساسية.