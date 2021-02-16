شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري يحبط محاولات تسلل وهجرة لـ 3740 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات المسلحة المصرية، إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ (3740) شخصًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 4 أنفاق بمحافظة شمال سيناء المصرية.

وجاء في بيان للقوات المسلحة المصرية أمس، أن حرس الحدود تمكن خلال الشهر الماضي من القبض على 170 مهرباً وخارجاً عن القانون ، فضلاً عن ضبط 144 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و140 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب.

وأشار البيان إلى ضبط 7 كيلوجرامات من الذهب المهرب، و15 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، بالإضافة إلى ضبط 1558 كيلوجرامًا من النباتات المخدرة، و535 ألف قرص مخدر، وكميات كبيرة من البضائع المهربة.