القضاء الدنماركي يوجه اتهاما لشاب بتهمة التخطيط لـ"هجوم إرهابي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت النيابة العامة في كوبنهاغن الإثنين، أن شاباً دنماركياً، تم اعتقاله بعد شرائه سلاحاً نارياً، سيُحاكم بتهمة التخطيط لـ"هجوم إرهابي"

وأوضحت النيابة الدنماركية، أن المتّهم - 24 عاما - ينحدر من العاصمة، وتم اعتقاله في أبريل/نيسان فور شرائه سلاحاً نارياً وذخيرة، قبل أن يصدر قرار حبسه على ذمّة التحقيق.

وقالت المدّعية العامّة الدنماركية ليز-لوت نيلاس في بيان: "نعتقد أنّ السلاح الناري الذي اشتراه الرجل كان سيُستخدم في هجوم إرهابي في الدنمارك أو في الخارج".

وفي السنوات الأخيرة، أحبطت الاستخبارات الدنماركية العديد من الهجمات الإرهابية، وهي تعتبر أنّ خطر تعرّض البلاد لهجوم إرهابي لا يزال "مرتفعاً"، بعد 6 سنوات من هجوم إرهابي مزدوج استهدف كوبنهاغن.

ويواجه المتّهم في حال إدانته عقوبة السجن لفترة تزيد عن 4 سنوات، كما أنّ النيابة العامّة الدنماركية طلبت تجريده من الجنسية وطرده إلى الخارج ومنعه إلى الأبد من دخول البلاد.

وكانت السلطات الدنماركية والألمانية أعلنت الجمعة الماضية أنّها أحبطت هجوماً جهادياً محتملاً إثر تنفيذها سلسلة اعتقالات في البلدين، في قضية منفصلة لا تتعلّق بتلك التي أعلنت النيابة العامة عنها الإثنين.