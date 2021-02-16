شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يلاحق «كورونا» بـ 4.5 مليون تطعيم يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتسارع عمليات التلقيح عالمياً في مختلف دول العالم، ففي الوقت الذي كان يتم فيه تطعيم نحو 500 ألف شخص في اليوم، عالمياً، منذ بدء إنتاج اللقاحات الشهر الماضي، بات يتم تطعيم نحو 4.5 مليون شخص يومياً، حسب إحصاءات الأسبوع الماضي.

وأعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون أن باريس «لا تود أن تغلق ألمانيا حدودها بالكامل مع فرنسا» في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يريد تخفيف الإغلاق في بلاده؛ لكن بحذر، فيما تدفق البولنديون على المنتجعات بأعداد كبيرة مع تخفيف القيود، ما أثار امتعاض الحكومة،

تخفيف الإغلاق

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يريد أن يطبق تخفيف الإغلاق الذي يرتسم حالياً مع تلقيح أكثر من 15 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح .

فبعدما حققت هدفها الطموح؛ القاضي بتلقيح الفئات الأربع الأولى التي تضمّ أكثر الأشخاص ضعفاً (فوق 70 عاماً إضافة إلى المعالجين الطبيين بشكل خاص) قبل منتصف شباط/فبراير، تم توسيع برنامج التلقيح ليشمل الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً.

ومع تراجع عدد الإصابات ودخول المستشفيات، جاء هذا النبأ ليثير آمالاً لدى البريطانيين برفع سريع للإغلاق؛ لكن رئيس الوزراء المحافظ لم يقدم آمالاً مفرطة، وقال جونسون خلال زيارة لمستشفى في لندن «ما تريدون رؤيته هو تقدم لا عودة عنه؛ لكن بحذر».

واعتباراً من أمس الاثنين، بات ينبغي على سكان بريطانيا والمواطنين الإيرلنديين الوافدين إلى إنجلترا من 33 دولة الخضوع لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 10 أيام. ويواجه المخالفون عقوبات صارمة.

القيود في بولندا

قصد البولنديّون منحدرات التزلّج والمنتجعات الساحليّة أول أمس الأحد بأعداد كبيرة، مع تخفيف قيود الإغلاق الذي تزامن مع عيد العشّاق، ما أثار امتعاض السلطات المحلّية من الزوّار المتفلّتين الذين لم يضعوا كمامات أو يلتزموا بالتباعد الاجتماعي.

وكان سُمِح للفنادق ودور السينما والمتاحف والمسارح وبرك السباحة بالعمل بنصف طاقتها.

وقالت الحكومة اليمينيّة إنّها ستُقرّر في غضون أسبوعين ما إذا كانت ستعود إلى التشدّد بالاستناد إلى معدّلات الإصابة.

تطعيم بشرق المتوسط

من جانبه، قال أحمد المنظري المدير الإقليمي للصحة العالمية في شرق المتوسط (22 دولة وأكثر من 580 مليون نسمة) «أُعطي حتى اليوم أكثر من 6.3 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى الناس في 12 بلداً من بلدان الإقليم»، من دون تسمية الدول.

وأشار إلى أن آلية «كوفاكس» الدولية لدعم الدول ذات الإمكانات المحدودة، سوف توفر خلال الأسابيع المقبلة نحو 37 ألف جرعة لقاح لتونس ونحو 94 ألف جرعة لقاح لفلسطين.

وأضاف: إنه «من المتوقع أن تحصل البلدان ال20 الباقية على ما يقدَّر بنحو 46 إلى 56 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا/أكسفورد من مرفق كوفاكس خلال النصف الأول من هذا العام».

كفاية اللقاحات

وعن كفاية اللقاحات في الإقليم، قال المنظري: إنه «من الصعب التكهن بالعدد (الذي يمكن توفيره)، لأن عدداً من دول الإقليم قامت بتعاقدات ثنائية مع الشركات المصنعة، ووتيرة هذه الاتفاقات ستتسارع».

إجمالي المطعمين عالمياً

وكانت وكالة أنباء «تاس» الروسية، قد أوردت بأن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس في العالم تجاوز 159.3 مليون شخص وتوصلت بتتبع البيانات من السلطات المختصة والخبراء ووسائل الإعلام، إلى أن نسبة الأشخاص الذين تم تلقيحهم تزيد على 2٪ من سكان الأرض، الذين يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان عددهم حتى منتصف عام 2020 بنحو 7 مليارات 795 مليون شخص.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2400543 شخصاً في العالم ، وإصابة أكثر من 108.785.960 بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 66.547.800.