شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا لا تستبعد محادثة بين بوتين وماسك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدت روسيا اهتمامها بفكرة حديث الرئيس فلاديمير بوتين مع رجل الأعمال الأمريكي من أصل كندي إيلون ماسك، عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «كلوب هاوس» (Clubhouse)، ولم تستبعد إجراء المحادثة بعد التحقق من المقترح والقصد منه.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، أن الاقتراح مثير للاهتمام، لكن هناك حاجة لمزيد من التفاصيل. وقال بيسكوف: «نريد أولاً معرفة ذلك

أنت تعلم أن الرئيس بوتين لا يستخدم شخصياً الشبكات الاجتماعية بشكل مباشر، ولا يمتلكها». وأضاف: «بشكل عام، هذا اقتراح مثير للاهتمام للغاية، لكن يجب على المرء أولاً أن يفهم ما هو المقصود، وما هو المقترح، ونحتاج أولًا إلى التحقق، وبعد ذلك سنرد».

ويوم الأحد، دعا ماسك، الذي يعد أغنى رجل في العالم، بوتين عبر منصة تويتر للانضمام إليه لإجراء محادثة عبر «Clubhouse»، وهو تطبيق صوتي ينمو بسرعة بعد أن اكتسب شعبية في وادي السيليكون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس باللغة الروسية: «إنه لشرف عظيم أن أتحدث إليكم»، في إشارة إلى بوتين.