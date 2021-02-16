برلمان ليبيا يختار سرت لمنح الثقة للحكومة ومقراً للسلطة الجديدة



عقد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، أمس الاثنين، جلسة تشاورية في مدينة طبرق شرقي البلاد، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة، فيما بحث رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، أمس، مع أعضاء بمجلس النواب، احتياجات الجنوب وسبل حلحلة الأزمات التي يئن منها.

وتم خلال الجلسة التي حضرها عدد من النواب، الاتفاق على ثماني توصيات تمثلت في ضرورة الالتزام بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأن تعمل الحكومة الجديدة من سرت.

وبحسب التوصيات، فإنه سيتم منح الثقة للحكومة، وفقاً للإعلان الدستوري، على أن تعقد جلسة يحدد موعدها لاحقاً بعد موافقة اللجنة العسكرية المشتركة (5 +5)، بمدينة سرت لمنح الثقة للحكومة.

كما أوصت بضرورة التزام السلطة التنفيذية الجديدة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وتكليف لجنة بدراسة ما تحتاج إليه مدينة طبرق، وإصلاح الطريق العام طبرق أمساعد، وعرض مقترحات المسار الدستوري على اللجنة التشريعية للنظر في ما توصلت إليه.وقال عقيلة صالح،إن طبرق احتضنت مجلس النواب في ظروف أمنية حساسة بدعم من القبائل. وأضاف :ملتزمون بدعم المجلس الرئاسي حتى الوصول إلى الانتخابات وإخراج القوات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية.

التمثيل العادل

من جانبها، طالبت النائبة المقررة بمجلس النواب صباح جمعة، في كلمتها ، حكومة عبد الحميد الدبيبة بمراعاة التمثيل العادل للمدن والأقاليم لتجتاز اختبار منح الثقة.

واتهم عضو البرلمان عن براك الشاطئ، الهادي الصغير، ما يعرف ب«المجلس الأعلى للدولة» بأنه لا يريد المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها المقرر.

مدينة ستحتضن السلطة التنفيذية

وأكد مستشار رئيس البرلمان عبد الحميد صافي، ل«سكاي نيوز عربية»، أن سرت «مؤمنة ومحط إجماع من مختلف الفرقاء الليبيين»، لافتاً إلى أن رئيس البرلمان، سيوجه دعوة للنواب لعقدة جلسة عامة خلال الأيام المقبلة هناك.

وقال: «إن كان النواب المنشقون غربي البلاد يريدون صلاح ليبيا، ويضعون مصلحة الوطن قبل ذواتهم ومصالحهم الشخصية، فإن سرت هي مدينة الكل يستطيع الذهاب إليها، فهي مؤمنة بالكامل».

وتابع: «هي خيار تم الاتفاق عليه حتى دولياً، بأن تكون مدينة الانعقاد. وسرت ستكون مدينة يعقد مجلس النواب فيها جلساته، وستكون مدينة تحتضن السلطة التنفيذية الجديدة».

إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، أمس، مع أعضاء بمجلس النواب، احتياجات الجنوب وسبل حلحلة الأزمات التي يئن منها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، في بيان، إن المنفي التقى في طبرق ، وفداً من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب برئاسة النائب الثاني للرئيس أحميدا حومة، لمتابعة كل الملفات المتعلقة بالمناطق الجنوبية.

حلحلة الأزمات

وبحسب البيان ، فإن اللقاء ناقش سبل حلحلة الأزمات التي يعانيها الجنوب، وتشكيل الحكومة المرتقبة والمهام المنوطة بها، وسبل نجاحها.

استعداد تونسي

على صعيد آخر، أعرب الرئیس التونسي قیس سعید، أمس، عن استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح الانتقال السیاسي في لیبیا المقبلة على مرحلة جدیدة من تاریخها على إثر الاتفاقیات السیاسیة الأخیرة.

وقالت الرئاسة التونسیة في بیان، إن ذلك جاء خلال لقاء سعیّد بالمبعوث الأممي الجديد إلى لیبیا یان كوبیتش.

وأكد الرئیس التونسي أن لیبیا مقبلة على مرحلة جدیدة من تاریخها إثر الاتفاقات السیاسیة الأخیرة والشروع في مسار الانتقال من شرعیة دولیة مؤقتة إلى شرعیة داخلیة دائمة.

أول لقاء على أعلى مستوى

من جانبه، قال كوبیتش، إن لقائه بالرئیس التونسي هو أول لقاء له على أعلى مستوى منذ توليه مهامه الجدیدة. وثمن دور تونس ومساهمتها القیمة في بلوغ التوافقات السیاسیة الأخیرة في لیبیا، لا سیما عبر احتضانها ملتقى الحوار السیاسي اللیبي الأول في نوفمبر الماضي. وعبر عن استعداده لمواصلة التشاور والتنسیق مع تونس. (وكالات)