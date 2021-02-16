العملية التركية في العراق تتسبب بأزمة مع واشنطن



نددت الولايات المتحدة مساء الأحد بقتل 13 تركياً كانوا مخطوفين في شمال العراق وذلك بعد إعلان مسؤولين أتراك أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور قد أعدموهم، لكن هذه الادانة لم تكن مقنعة لأنقرة التي سارعت، أمس الاثنين، الى استدعاء السفير الأمريكي لديها احتجاجاً على ما وصف من الجانب التركي بأنه موقف أمريكي ضعيف ما كشف عن بوادر ظهور أزمة بين الجانبين. وبالتزامن قامت قوات الأمن التركية بحملة توقيفات في الأوساط الموالية للأكراد في تركيا حيث اعتقل 718 شخصاً من نحو 40 مدينة تركية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن «الولايات المتحدة تستنكر قتل مواطنين أتراك في كردستان العراق». وأضاف أنه إذا صحت التقارير التي تشير إلى مسؤولية حزب العمال الكردستاني «فإننا نندد بهذا العمل بأشد العبارات الممكنة».

مزحة أمريكية

وعد الجانب التركي البيان الأمريكي مساندة صريحة للأكراد. وانتقدت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة اللغة المستخدمة في البيان الأمريكي واعتبر مصدر في وزارة الخارجية أن استخدام عبارة «إذا تأكد» ينطوي على شكوك في صحة رواية أنقرة.

من جهته، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، بدعم المسلحين الأكراد، مضيفاً أن بيان الإدانة الأمريكي «مزحة». وقال أردوغان مخاطباً دولاً غربية «إن كنتم تريدون استمرار علاقات التحالف مع تركيا على صعيد المجتمع الدولي والناتو فعليكم التراجع عن الوقوف بجانب الإرهابيين». وقال أردوغان «لا يمكن لأي بلد أو شخص أو كيان طرح تساؤلات بعد اليوم عن العمليات العسكرية لتركيا (في العراق) بعد مجزرة قارا». وأضاف «لن يأمن الإرهابيون بعد اليوم في أي مكان، لا في قنديل ولا في سنجار» في شمال العراق.

صويلو يتعهد

وبعد ساعات من إعلان مقتل الأتراك ال13، تعهد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن القوات التركية ستلقي القبض على القائد العسكري لحزب العمال الكردستاني مراد قرايلان الموجود في شمال العراق. وقال «إذا لم نتمكن من إلقاء القبض على مراد قرايلان لتقطيعه ألف قطعة، فليبصق الناس بوجهي». ومن جانبها، قالت الخارجية التركية في بيان «استدعي السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد إلى الوزارة وجرى إبلاغه بأشدّ العبارات بموقفنا من البيان الأمريكي».

الى ذلك، قالت وزارة الداخلية إنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة (الإرهابية) خلال مداهمات، موضحةً أن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد ولا تزال مستمرة.

(وكالات)