الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في محيط دمشق



تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر أمس الاثنين، لصواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط دمشق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية، فيما ذكر المرصد السوري أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل تسعة مسلحين موالين لإيران، في حين حذرت دمشق، إسرائيل من «التداعيات الخطرة لهجماتها المستمرة» على سوريا، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات «حازمة وفورية» لمنع تكرارها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر عسكري قوله، إنه «في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر أمس، أطلقت القوات الإسرائيلية عدة رشقات صاروخية من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل، مستهدفة بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق». وأكد المصدر أن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ «وأسقطت معظمها»، من دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل.

المرصد: 9 قتلى

من جهته، أورد المرصد أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع للجيش السوري، بينها «مقرات توجد فيها مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم». وأسفرت الغارات، وفق المرصد، عن مقتل تسعة مسلحين موالين لإيران من جنسيات غير سورية. ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسيات القتلى الذين سقط أغلبيتهم في القصف الذي طال المستودعات.

رسالة الى مجلس الامن

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، حذرت الخارجية السورية، إسرائيل «من التداعيات الخطرة لهجماتها المستمرة على الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع واهية، ومن دعمها المستمر للتنظيمات المسلحة واستمرار احتلالها للأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري المحتل، وتحمّلها كامل المسؤولية عنها».

وقف الهجمات

وجددت الخارجية السورية مطالبة مجلس الأمن «بالاضطلاع بمسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وأهمها صون السلم والأمن الدوليين، وإدانة الهجمات الإسرائيلية السافرة ومساءلتها عنها، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها».

ونقلت الوكالة عن الرسالة، أن سوريا تؤكد أن الهجمات الإسرائيلية «لم ولن تنجح في حماية شركائها من التنظيمات المسلحة»، كما «لن تفلح في إشغال الجيش العربي السوري عن مواصلة الإنجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب». وأشارت الخارجية إلى أن تلك التنظيمات بمسمياتها مثل «جبهة النصرة» و«داعش» و«الخوذ البيضاء» تحضر «لاستفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيماوي في محافظة إدلب، لاتهام الجيش السوري بها».

وكانت غارات إسرائيلية أوقعت في 13 يناير الماضي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية شرقي سوريا 57 قتيلاً على الأقل من القوات الحكومية ومجموعات موالية لإيران.

(وكالات)