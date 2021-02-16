التحالف العربي يدمر تعزيزات حوثية في مأرب



عدن: ”الخليج 365”

دكت غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، مساء الأحد، تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مارب، شمالي شرق اليمن. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيات الانقلابية في جبهات صرواح والمخدرة، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

جرائم حرب

كما أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح المالكي أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب. وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

احتدام المعارك

وكانت مدفعية الجيش اليمني قد استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بصرواح، وكبّدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

تأتي هذه الضربات المركّزة لطيران التحالف والقصف المدفعي لقوات الجيش، على وقع معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال بمديرية صرواح، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الانقلابيين. كما أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب

تحييد قيادات الحوثي

وفي سياق الوضع الميداني، شيعت ميليشيات الحوثي يومي السبت والأحد، 68 قتيلاً من عناصرها، بينهم 40 قيادياً، في محافظات خاضعة لسيطرتها.

ووفق وسائل إعلام محلية، شيعت ميليشيات الحوثي قتلاها الجدد في محافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة وإب وتعز والحديدة. يشار إلى أن القتلى الحوثيين هم حصيلة غارات جوية للتحالف ومواجهات عنيفة في جبهات مأرب والجوف، بالإضافة إلى جبهات الساحل الغربي، التي تشهد مواجهات شديدة نتيجة التصعيد الحوثي منذ أيام. كما تواصل ميليشيات الدفع بتعزيزات من مناطق سيطرتها، نحو جبهات القتال المشتعلة لمساندة عناصرها، رغم الخسائر المهولة التي تكبدتها.

ولقي العشرات من عناصر الميليشيات، بينهم قيادات ميدانية، حتفهم في جبهات المخدرة والكسارة وهيلان وصرواح، غرب مأرب، بنيران الجيش الوطني اليمني. وقال الجيش اليمني، في بيان مساء الجمعة، إن قواته شنت هجوماً معاكساً واسعاً رداً على هجوم الميليشيات الحوثية في جبهات هيلان والمخدرة وصرواح. كما تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من إحراز تقدم ميداني، وسط تراجع للميليشيات التي لاذ عناصرها بالفرار.